Kar temizliği yaparken hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde evinin önünde kar temizliği yaparken fenalaşarak hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay 11.30 sularında Kdz. Ereğli’ye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi Molla Ahmet Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Çatak Köyü imamı olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Mustafa Keskin evinin önünde kar temizliği yaparken fenalaştı. Mustafa Keskin’in fenalaştığını gören yakınları durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Mustafa Keskin’e yaptıkları ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Keskin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mustafa Keskin’in kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Mustafa Keskin’in Danişmentli köyü mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

