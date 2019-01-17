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Kar temizliği yapılan araç devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 16:57 | Son Güncelleme

BİNGÖL’de kar temizliği yapılan Karayolları'na ait araç kayarak devrildi.

Kar temizliği yapılan araç devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

Mesut BUDRAÇ/KİĞI(Bingöl),(DHA)- BİNGÖL’de kar temizliği yapılan Karayolları'na ait araç kayarak devrildi. Aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kiğı ilçesinde karla mücadele çalışmaları yürüten Karayolları 84’ncü Şube Şefliği'ne ait kar temizleme aracı, yolda kar temizliği yaptığı esnada kayarak devrildi. İsmi öğrenilemeyen araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan kar yağışı nedeniyle kapanan Bingöl merkez ve ilçelerine bağlı 281 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
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Kar temizliği yapılan araç devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

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