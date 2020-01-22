HABER
  4. Kar topu oynarken vücudunda yanık oluşan 8 yaşındaki Mirzah taburcu oldu

Kar topu oynarken vücudunda yanık oluşan 8 yaşındaki Mirzah taburcu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 11:12 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da, kar topu oynarken, vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan 9 çocuktan 2'nci sınıf öğrencisi Mirzah Tunç Kösem (8), 11 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Karnesini öğretmeninin hastaneye getirerek kendisine verdiğini belirten Kösem, "Arkadaşlarımla birlikte almak isterdim" dedi.

Kentte, 10 Ocak Cuma günü, okullarının bahçesinde kar topu oynadıkları sırada vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan 9 çocuktan Mirzah Tunç Kösem, tedavi gördüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nden pazartesi günü taburcu edildi. Mirzah Tunç Kösem, okul bahçesindeki basketbol sahalarının bulunduğu yerde kar topu oynadıktan sonra sınıfa çıkarken, ayaklarında kaşıntı başladığını anlattı. Kösem, "Oyun oynadıktan sonra teneffüs bitti ve sınıfa çıkarken, ayaklarımda kaşınma hissettim. O kaşınmanın ardından paçalarımı sıvadım. Çorabımın arasında yaraya bakmaya çalıştım ve kahverengi bir şey gördüm. Çok kötü bir şeyse hava alsın, istedim. Daha sonra çorabımı çıkardım ve büyük bir yara izi gördüm. Daha sonra derse öğretmenimiz geldi ve ona gösterdim. Öğretmenim de annemi aradı ve annemle hastaneye gittik. Korkmadım yaraları gördüğümde fakat ağladım. Ayaklarımda ağrı olmadı fakat yağlanma gibi kaygan bir şey vardı. Parmağımla yaraya dokunduğumda kayıyordu" diye konuştu.

'KARNEMİ ARKADAŞLARIMLA BİRLİKTE ALMAK İSTERDİM'

Yarıyıl tatili öncesi karnesini öğretmeninin hastaneye getirerek, kendisine verdiğini söyleyen Mirzah Tunç Kösem, "Karnemi arkadaşlarımla birlikte almak isterdim. Çok üzüldüm. Sınıfta olsaydım, bu olayın hiç yaşanmaması daha iyi olurdu. Ama nasipmiş işte" dedi.

Öte yandan kar topu oynarken, vücutlarında yanma hisseden 9 çocuktan bir diğerinin de AFSÜ Hastanesi'nde tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları
Adıyaman'da sobadan zehirlenen 9 kişi tedaviye alındıAdıyaman'da sobadan zehirlenen 9 kişi tedaviye alındı
Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalandıKuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mirzah Tunç Kösem kar topu Afyonkarahisar

En Çok Okunan Haberler

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Bakan Koca'dan 'gizemli (Corona) virüs' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'gizemli (Corona) virüs' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evinden çıktığı sırada öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Evinden çıktığı sırada öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

"Karımı öldürdüm, gidin evden alın" demişti! Cezası belli oldu

Polisi arayıp "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" demiş!

Sahte 'Peygamber' için istenen ceza belli oldu

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

Polisin kumar baskınında panikleyince kaçtığı balkonda mahsur kaldı

Gece vakti basılınca panikledi, mahsur kaldı

Metruk evde yaralı bulunan Muhammed'den acı haber geldi

Terk edilmiş evde bulunan Muhammed'den acı haber...

Birliğinden kaçan firari asker 26 yıl sonra yakalandı

Firari asker 26 yıl sonra yakalandı! Şu anda 58 yaşında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.