Kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası konuştu

10 Ocak günü Afyonkarahisar il merkezi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'nun ortak kullanımında olan bahçede kar topu oynayan ilkokul 1 ve 2'nci sınıf öğrencisi olduğu belirtilen 9 çocuğun vücutlarında, kaşıntıyla birlikte yanıklar oluştu. Aileleri tarafından hastanelere götürülen öğrencilerden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 2 çocuğun tedavisi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde sürerken, olayla ilgili Afyonkarahisar Valiliği tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

'SADECE YANIK OLDUĞU BELİRTİLDİ'

Olay sonrası ayaklarında yara oluşan 2'nci sınıf öğrencisi Erdoğan Emir Coşkun'un babası Fahrettin Coşkun, çocuğunun arkadaşlarıyla kar topu oynadıktan sonra sınıfa gittiğini anlattı. Sınıfta öğretmenlerinin çocuklara çoraplarının ıslak olup olmadığını sorduğunu aktaran Fahrettin Coşkun, "Çorabını çıkarıp ayağına baktığında, yara görmüş ve eşime haber vermiş. Bunun neden olduğunu merak ediyoruz. Herhangi bir resmi kurumdan açıklama yapılmasını bekliyoruz. Şehir dışında olduğum için çocuğumuzu hastaneye olaydan bir gün sonra götürebildik. Hastaneden de fazla tatmin edici bir şey söylenmedi. Sadece yanık olduğu belirtildi. Antibiyotik kremle beraber rapor vermeye gerek duymadan gönderdiler. Başımıza gelen çok büyük bir durum değil. Bir gün sonrasında biraz daha kızarıp şişmeye başladı gibi. Ayağının üstüne basmaya çalıştığında 'biraz canım yanıyor baba' diye tepkiler veriyor. Bugün tekrar götürmeyi düşünüyoruz" dedi.