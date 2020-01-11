Kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan öğrencilerin sayısı 9'a çıktı (3)

'SİYAHLIKLAR SOĞUK ISIRMASI TABLOSU'

Akdeniz Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Ertan Yılmaz, Afyonkarahisar'da 9 çocuğun vücudunda kar topu oynadıktan sonra meydana gelen değişime yönelik açıklamalarda bulundu. Çocukların muhtemelen kar topu oynarken, ince kıyafetler giydiğini belirten Prof. Dr. Ertan Yılmaz, daha da önemlisinin ıslak kıyafetlerin çocukların üstünde kalması nedeniyle donma oluştuğunu aktardı. Islak kalmanın en tehlikeli durum olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, "Çocukların vücutlarında gördüğüm siyahlıklar soğuk ısırması tablosudur. Ateş nasıl yakıyorsa soğuk da aynı şekilde donma yaparak hasarlara neden olur. Doku yıkımları ve ciddi yaralar oluşur. Fotoğrafını gördüğüm siyah alanların hepsi açılacak ve yaraya dönüşecek" dedi.

PROFESÖRDEN AİLELERE CİDDİ UYARI

Havaların soğuduğu ve ara tatil döneminin yaklaştığını belirten Prof. Dr. Ertan Yılmaz, çocukların dışarıda oynama döneminin başlayacağını kaydetti. Prof. Dr. Yılmaz, "Özellikle soğuk yerlerde çocuklara kalın kıyafet giydirilmeli. Yalıtımı yüksek ve yünlü kıyafetler tercih edilmeli. Özellikle çocukların ıslak şekilde dışarıda kalmamasına dikkat edilmeli. Yoksa farkına varılmaz, çünkü soğuk uyuşturur. Ateş yanıklarında insan kaçınır ama donmalar yavaş yavaş uyuşturduğu için yanıkların farkına varılmaz, en tehlikeli durum da budur" diye konuştu.

SOĞUKTA NÖBET TUTAN ASKERLERDE DE GÖRÜLEBİLİYOR

Fotoğraflardan anladığı kadarıyla olayın kimyasal maddeden kaynaklı olmadığının çok açık olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ertan Yılmaz, "Tamamen donan yerlerin görüntüsü oluşmuş. Özellikle soğuk yerlerde nöbet tutan askerler hareketsiz kalırsa ayak parmaklarında bu tür donmalara bağlı yanıklar gözleriz. Isınmaya başladıktan sonra ağrı o zaman oluşur. Kısmi bir iz olabilir ama atlatacaklarını düşünüyorum" dedi.

'SUYA KARIŞTIYSA YANMAYA NEDEN OLMUŞ OLABİLİR'

AÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve AKUT Antalya Birim Sorumlusu profesyonel dağcı Yılmaz Sevgül, "Böyle bir vaka ile hiç karşılaşmadım. Bu soğuktan ya da kardan kaynaklı bir yanma değil. Karın ya da sulu karın içine yoğun tuz karışmış ise bu tür bir reaksiyon vermiş olabilir. Buz ve tuz karıştığında yanıcı bir etkisi olduğunu biliyoruz. Hatta son zamanlarda oyunu da var. Karda 5- 10 dakika oynamayla böyle bir şey olamaz. Mutlaka oynadıkların karın ya da suyun için bir karışım var. Bu kar yanığı değildi. Kar ve buzdan dolayı kaba ette, kalçada böyle bir yanık olamaz. Burada buzlanmayı önlemek için kullanılan tuz ya da solüsyonun etkisiyle bu yanık olmuş olabilir" dedi.

'KİMYASAL MADDE BULGUSU ARAŞTIRILMALI'

Bölgede hava sıcaklığı soğuk yanığına neden olabilecek kadar düşük olmadığını kaydeden Yılmaz Sevgül, "Dağcılar eksi 40- 50 derecede tırmanışlar yapıyor. Ben kendim, Everest'te eksi 60 derece tırmanış yaptım. Böyle bir şeyle karşılaşmadım. Dolayısıyla buradaki kar veya soğuk yanığı olamaz. Kimyasal madde bulgusu araştırılmalı. Fotoğraflardaki görüntü kimyasal yanmaya işaret ediyor" diye konuştu.

'YANIKLAR TUZDAN KAYNAKLI OLAMAZ'

Kimya Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkan Yardımcısı Namık Kemal Dimlioğlu ise şöyle dedi:

"Karayollarında kullanılan tuz insan vücudunda herhangi bir yanığa yol açmaz. Bunu saatlerce de elinizde bekletseniz herhangi bir etkisi olmaz. Ancak vücutta açık bir yara varsa o zaman bir etki yapar. Dolayısıyla bu öğrencilerdeki yanıklar tuzdan kaynaklı olamaz. Olsa olsa kimyasal madde yanığıdır."

OKUL YÖNETİCİLERİ POLİS MERKEZİNE ÇAĞRILDI

Diğer yandan, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, okulun bahçesini ortak kullanan iki okulun yöneticilerinin de polis merkezine çağrılarak, ifadelerine başvurulduğu kaydedildi. Velilerden 7'sinin okuldan şikayetçi olduğu, 1 velinin ise şikayetini geri aldı belirtildi.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)

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