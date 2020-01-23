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Kar üzerinde ‘kayarak’ stres attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 09:06 | Son Güncelleme

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, stres atmak isteyen insanların uğrak noktası oldu.Ordu’nun yüksek kesimlerinde yer yer 50 santimetreye kadar ulaşan kar, sahil kesimlerinde henüz görülmedi.

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, stres atmak isteyen insanların uğrak noktası oldu.
Ordu’nun yüksek kesimlerinde yer yer 50 santimetreye kadar ulaşan kar, sahil kesimlerinde henüz görülmedi. Özellikle okulların tatil olmasını bilen Ordulular, soluğu yüksek rakımlı yaylalarda alıyor. Karadeniz’in eşsiz güzelliklerini barındıran ve yaz aylarında olduğu kadar kışın da ziyaretçi akınına uğrayan yaylalar, kış mevsiminde de insanların ilgisini çekiyor. Bazı vatandaşlar ise yaylalara çıkmak yerine, yüksek kesimli bölgelerdeki alanlarda kendilerine eğlence buluyor. Ulubey ilçesinde de yüksek rakımlı alanlara çıkan gencinden yaşlısına vatandaşlar, poşet, leğen ve kızaklarla kar üzerinde kayarak stres atıyor.
Torunuyla birlikte kayak yapan Gülseren Özen, Ordu kent merkezinde kar olmadığı ve torunlarının da kar görmek istediklerini söyledikleri için buraya geldiklerini belirterek, “Kar üzerinde biz de kaydık, çocukluğumuzu çıkartıyoruz. İnsanların fırsat buldukça gelip eğlensinler” dedi.
İstanbul’dan Ordu’ya tatil için gelen Selçuk Özgür de, “Baktık ki hiçbir yerde kar yok, biz de buraya geldik. Harika bir yer, çok eğlenceli ve çok güzel stres atıyoruz. Bir hafta izne çıktık, burada hep beraber eğleniyoruz” şeklinde konuştu.
Çocuklar ve yetişkinler, kar üzerinde kaymanın ve kartopu oynamanın doyasıya tadını çıkarttı.

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