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Kar üzerinde, müzik eşliğinde piknik yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 15:35 | Son Güncelleme

 TOKAT’ta bir grup arkadaş, kar üzerine sofra bezi serip, piknik yaptı.

Kar üzerinde, müzik eşliğinde piknik yaptılar

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta bir grup arkadaş, kar üzerine sofra bezi serip, piknik yaptı.
Gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna önderliğinde bir araya gelen bir grup arkadaş, Yeşilırmak kenarındaki Şehitler Parkı'nda kar üzerine sofra bezi serip, piknik yaptı. Çemen ve ekmek yiyen grup, cümbüş, darbuka ve klarnet eşliğinde Tokat türkülerini söyledi. Tokatlıların vazgeçilmez lezzetlerinden birinin çemen olduğunu söyleyen Fatma Esin Tuna, ''Yazın piknik yapmak herkesin yaptığı ve olağan bir şey. Biz de pikniğimizi kışın yapmak istedik. Kışın tadını çıkartmak istedik. Yani hep kayıyoruz, üşüyoruz. Şikayet etmekten ziyade keyfine varmak istedik. Biz Tokatlılar olarak çemeni tüketiriz, özellikle kışın tüketiriz. O yüzden bugünkü tercihimiz de çemen ve ev ekmeği oldu. Burada piknik yaptık, eğlendik, şarkılar ruhumuzu, içimizi ısıttı. Çemeni sadece hafta sonu yiyoruz, çünkü kokusu rahatsız edebiliyor'' dedi.

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Kar üzerinde, müzik eşliğinde piknik yaptılarKar üzerinde, müzik eşliğinde piknik yaptılarKar üzerinde, müzik eşliğinde piknik yaptılarKar üzerinde, müzik eşliğinde piknik yaptılar

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