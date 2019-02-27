Kar üzerine Türk bayrağı yaptılar

Türkiye'de daha önce buzda arazi sanatının uygulandığını anlatan Edi, "Sanırım Türkiye'de kar üzerinde ilk defa böyle bir çalışma olacak. Umarım bundan sonra geleneksel hale gelir. Bugünlerde birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Bu anlamda 'İlk çalışmamız bayrağımız, milli sembolümüz olsun' dedik." ifadelerini kullandı.

Erken saatlerde çalışmaya başlayan ekip, kara işleyecekleri Türk bayrağının kent merkezinden görülebilmesi için uygun yeri belirledi. Sıfırın altında 10 derece sıcaklıkta çalışan ekip, ölçüleri aldıktan sonra ay ve yıldızı kar üzerine çizdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) akademisyen ve öğrencileri, dağ eteğinde kar üzerine arazi sanatı uygulamasıyla (land art) Türk bayrağı yaptı.

Uygulama öncesinde bayrağın tasarımı, yer seçimi gibi konularda ön çalışma yaptıklarını belirten Edi, "Ardından tasarım ve çizimi yaptık. Doğanın dengesini bozmamak adına toz boya kullandık. Bayrağa dalga vermeye de çalıştık. Doğa şartları bizi oldukça zorladı." dedi.

Edi, ulusal ve uluslararası çapta karda resim çalışmalarına ilişkin şenlik düzenlenebileceğini de kaydetti.

Resim İş Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Songül Bayram ise projede bulunmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, "Bundan sonraki projelerde de yer almak isterim. Bayağı bir efor sarf ettik." diye konuştu.

Öğrencilerden Onur Aday da hava koşulları nedeniyle bazı aksaklıklar yaşadıklarını anlatarak, "Zaman zaman ayaklarımız da üşüdü ama gurur verici bir proje." dedi.

