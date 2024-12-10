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Kar ve dondurucu soğuklar geliyor! Hava durumu tahmini geldi! 3 bölge için sağanak uyarısı; İstanbullular dikkat!

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
10.12.2024 08:30
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Hava durumu ile ilgili Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre 3 bölgede sağanak yağmur bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de son paylaştığı bilgilerde tarih vererek Anadolu’ya kar ve dondurucu soğuklar geliyor uyarısında bulundu. Şen ayrıca İstanbul için de önümüzdeki 3 gün sağanak uyarısı yaparak sonrasında da hava sıcaklıklarının düşeceğini belirtti. İşte hava durumu haberinin detayları…

Kar ve dondurucu soğuklar geliyor! Hava durumu tahmini geldi! 3 bölge için sağanak uyarısı; İstanbullular dikkat!

Meteoroloji’den hava durumu hakkındaki son tahminler geldi. 3 bölgede sağanak yağış beklenirken uzmanlar Anadolu’ya kar ve dondurucu soğuk uyarısında bulundu. Öte yandan İstanbul’da önümüzdeki 3 boyunca yağış bekleniyor. Hafta sonu da sıcaklıklar 7-8 derecelere kadar düşecek.

‘KAR VE DONDURUCU SOĞUKLAR GELİYOR’

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’de hava durumu ile ilgili son gelen bilgileri paylaştı. Şen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Batıda Lodos bugün de devam ediyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak çevresinde yağmur kuvvetli. Sıcaklık değişmiyor ortalamanın üzerinde olacak. Çarşamba günü rüzgarın kuzeye dönmesiyle sıcaklık 6-7 derece azalacak. Anadolu’ya perşembeden itibaren kar ve dondurucu soğuklar geliyor.

İSTANBUL’DA 3 GÜN YAĞMUR VAR AMA KAR YOK!

İstanbul bugün öğlen saatlerinden itibaren yağmurlu yağmur akşam kuvvetlenecek. Lodos var. Sıcaklık 17 derece civarında olacak. Yarın rüzgar kuzeye dönecek ve sıcaklığı düşürecek. İstanbul’da 3 gün boyunca yağmur var. Cuma günü yağış kesiliyor. Hafta sonu sıcaklık 7-8 dereceye kadar düşecek ama kar yok.

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METEOROLOJİ BÖLGE BÖLGE UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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HAVA SICAKLIKLARI AYNI KALACAK, KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM 10 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. Sarı kodlu uyarı verilen 10 il şöyle:

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması (40-60 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Orhan Şen kar sağanak soğuk
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