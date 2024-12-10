Kar ve dondurucu soğuklar geliyor! Hava durumu tahmini geldi! 3 bölge için sağanak uyarısı; İstanbullular dikkat!

Meteoroloji’den hava durumu hakkındaki son tahminler geldi. 3 bölgede sağanak yağış beklenirken uzmanlar Anadolu’ya kar ve dondurucu soğuk uyarısında bulundu. Öte yandan İstanbul’da önümüzdeki 3 boyunca yağış bekleniyor. Hafta sonu da sıcaklıklar 7-8 derecelere kadar düşecek.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’de hava durumu ile ilgili son gelen bilgileri paylaştı. Şen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Batıda Lodos bugün de devam ediyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak çevresinde yağmur kuvvetli. Sıcaklık değişmiyor ortalamanın üzerinde olacak. Çarşamba günü rüzgarın kuzeye dönmesiyle sıcaklık 6-7 derece azalacak. Anadolu’ya perşembeden itibaren kar ve dondurucu soğuklar geliyor.
İstanbul bugün öğlen saatlerinden itibaren yağmurlu yağmur akşam kuvvetlenecek. Lodos var. Sıcaklık 17 derece civarında olacak. Yarın rüzgar kuzeye dönecek ve sıcaklığı düşürecek. İstanbul’da 3 gün boyunca yağmur var. Cuma günü yağış kesiliyor. Hafta sonu sıcaklık 7-8 dereceye kadar düşecek ama kar yok.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Yağışların; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MGM 10 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. Sarı kodlu uyarı verilen 10 il şöyle:
Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova.
Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması (40-60 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.