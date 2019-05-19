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Kar ve rüzgara rağmen 19 Mayıs'ı 3200 rakımda kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 17:04 | Son Güncelleme

Erzurum'da çok sayıda kişi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Palandöken Dağı'nın 3200 rakımlı Ejder Zirvesi'ne çıkarak kutladı - TDF İl Temsilcisi Erdal Emeç: - "Ecdadımızın büyük zorluklarla ülkeyi bize nasıl emanet ettiğini genç nesillerimize aktarmamız gerekiyor"

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Erzurum İl Temsilciliğince düzenlenen "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Tırmanışı" programına katılan çok sayıda sporcu ve öğrenci, Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 metrelik Ejder Zirvesi'ne tırmandı.

TDF Erzurum İl Temsilciliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Tırmanışı"nı düzenledi. Dağcılar, üniversite ve lise öğrencileri, Kuzeydoğu Anadolu'nun en yüksek noktası olan Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 metrelik Ejder Zirvesi'ne tırmanmak için sabah saatlerinde dağın eteğinde buluştu.

Jandarma ekipleri ile profesyonel dağcıların güvenlik önlemi aldığı etkinlikte katılımcılar, yer yer kalınlığı 1 metreyi bulan kar ve şiddetli rüzgara rağmen 3 saatlik yürüyüş ve tırmanışın ardından zirveye ulaştı. Sporcular zirvede dev Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Etkinliğe katılan bazı öğrenciler rahatsızlandı.

TDF İl Temsilcisi Erdal Emeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saat 09.00'da tırmanışa başladıklarını ve 12.00'de zirveye ulaşabildiklerini söyledi. Öğrenci ve sporcuların mayıs ayı olmasına rağmen Palandöken Dağı'nda karda yürüdüğünü belirten Emeç, "Palandöken Dağı'ndaki yürüyüşte yaklaşık 950 metre irtifa sağladık. Yaklaşık 3,5 kilometre yürüyüş yapıldı. Kar olması öğrencilerimizi zorladı." dedi.

Herkesin geçmişine sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Emeç, şunları kaydetti:

"Yürüyüşümüz, Milli Mücadele'nin 100. yılı olmasıyla farklı bir anlam taşıyor ve çok anlamlı gün yaşadık. Ecdadımızın büyük zorluklarla ülkeyi bize nasıl emanet ettiğini genç nesillerimize aktarmamız gerekiyor. Biz dağcılık sporu yapıyoruz, dolayısıyla dağlarda yürümek bayağı azim ve gayret gerektiriyor. Ecdadımızın Milli Mücadele yıllarında çektiği sıkıntı ve zorlukları gençlerimizin anlamaları için bu faaliyetleri önemsiyoruz."

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