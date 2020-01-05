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  4. Kar ve soğuğu sanata dönüştürdüler

Kar ve soğuğu sanata dönüştürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir grup atlı cirit sporcusu kar ve soğuğu sanata dönüştürmeyi başarıp, kardan at yaptı.Geçtiğimiz günlerde kent merkezinde yağan kar kimileri için çileye dönerken, atlı cirit sporcuları için ise bu durumu sanat ve eğlenceye dönüştürdü.

Sivas’ta bir grup atlı cirit sporcusu kar ve soğuğu sanata dönüştürmeyi başarıp, kardan at yaptı.
Geçtiğimiz günlerde kent merkezinde yağan kar kimileri için çileye dönerken, atlı cirit sporcuları için ise bu durumu sanat ve eğlenceye dönüştürdü. Sivasspor Atlı Cirit Kulübü sporcusu Mustafa Eren Aktaş’ın kar yuvarlamasıyla başlayan kardan adam fikri tüm sporcuların katılmasıyla kardan at yapımına dönüştü. 9 sporcusu soğuk havaya ve herhangi bir tecrübeleri olmamasına rağmen yaklaşık 4 saatte kardan at yapmayı başardı.

Görenler fotoğraf çekiliyor
Atlı cirit sporcusu Melih Gökçek, tepkilerin güzel olduğunu ve herkesin kardan atla fotoğraf çektirmek istediğini belirtip “Sporcu arkadaşımız Eren burada karla oynamaya başlayınca bizde yardım edelim dedik. Farklılık olsun diyerek kardan adam dışında faklı bir şey yapmaya karar verdik. Burası da atlı cirit kulübü olduğu için at yapalım dedik. Bütün sporcu arkadaşlar toplandık, yapmaya başladık. Yaklaşık 3-4 saat sürdü. Bittikten sonra tıraşlanması falan uzun sürdü. Attan anladığımız için biraz daha detaylı uğraştık. Elimiz de yatkınmış, biraz benzetmeye çalıştık. Sürekli atın içinde olduğumuz için atın detaylarını hatlarını biliyoruz, hiç zorlanmadık. Biraz soğuk etkiledi. Tepkiler güzel. Herkes fotoğraf çekiliyor. Gerçek sananlar oldu. Bazı atlar gerçek sandı, korktu” dedi.
Atlı cirit sporcusu Mustafa Eren Akkaş ise kardan at yapmanın yaklaşık 4 saat sürdüğünü belirterek, “Bu önce benim kar yuvarlamamla başladı. Kardan adam yapacaktım. Sporcularımızda at yapalım dedi. Ondan sonra da bunu yaptık. Yapması yaklaşık 3,5-4 saat sürdü” şeklinde konuştu.

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