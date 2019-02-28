Kar ve tipi etkili olan o ilçede okullar yarın da tatil edildi

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü Bingöl’ün Karlıova ilçesinde okullar yarın içinde tatil edildi.

Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının hayatı durma noktasına getirdiği Karlıova ilçesinde ise tipi etkili oluyor. Yer yer saatte 50 kilometre hızı bulması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan tipi de insanlar ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkarken, esnaflarda iş yerlerini açık tutmaya çalışıyor. Vatandaşlar iş yerlerinin önlerini temizleyerek, belediye ekipleri de yolları açık tutarak karla mücadele çalışması yapıyor.Kar ve tipinin çok etkili olduğunu belirten vatandaşlar, evlerine gelip gitmenin bile zor olduğunu dile getiriyor.

Okullar yarın da tatil

Karlıova ilçesine bağlı 47 köy yolunun kapanmasının ardından bugün okullar tatil edilmişti. Kar ve tipinin devam etmesi nedeniyle eğitime yarın içinde ara verildiği bildirildi.

Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı ilçemizde eğitim öğretime 01/02/2019 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Öte yandan kent genelinde kapalı bulunan 281 köy yolunda tipinin durduğu bölgelerde çalışma yapıldığı öğrenildi.

