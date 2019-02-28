HABER

Kar ve tipi etkili olan o ilçede okullar yarın da tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 13:07 | Son Güncelleme

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü Bingöl’ün Karlıova ilçesinde okullar yarın içinde tatil edildi.Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü Bingöl’ün Karlıova ilçesinde okullar yarın içinde tatil edildi.
Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının hayatı durma noktasına getirdiği Karlıova ilçesinde ise tipi etkili oluyor. Yer yer saatte 50 kilometre hızı bulması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan tipi de insanlar ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkarken, esnaflarda iş yerlerini açık tutmaya çalışıyor. Vatandaşlar iş yerlerinin önlerini temizleyerek, belediye ekipleri de yolları açık tutarak karla mücadele çalışması yapıyor.Kar ve tipinin çok etkili olduğunu belirten vatandaşlar, evlerine gelip gitmenin bile zor olduğunu dile getiriyor.

Okullar yarın da tatil
Karlıova ilçesine bağlı 47 köy yolunun kapanmasının ardından bugün okullar tatil edilmişti. Kar ve tipinin devam etmesi nedeniyle eğitime yarın içinde ara verildiği bildirildi.
Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı ilçemizde eğitim öğretime 01/02/2019 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.
Öte yandan kent genelinde kapalı bulunan 281 köy yolunda tipinin durduğu bölgelerde çalışma yapıldığı öğrenildi.

PARTNERBu kampanyaya katılanlar Samsung telefon kazanıyor!Bu kampanyaya katılanlar Samsung telefon kazanıyor!
Adıyaman'da 85 bekçi, törenle göreve başladıAdıyaman'da 85 bekçi, törenle göreve başladı
Başkent’te üç noktada Millet Kıraathanesi hayata geçtiBaşkent’te üç noktada Millet Kıraathanesi hayata geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlçede hayat durdu!

İlçede hayat durdu!

Çermik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı!

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.