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Kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 18:22 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi, ulaşımda aksamalara neden oldu - Tunceli-Erzincan kara yolunda yoğun tipi nedeniyle ağır vasıtalı araçların geçişine izin verilmiyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesi ile Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Sarıkamış-Kars kara yolu Alisofu ve Bozat köyü mevkisinde aşırı tipi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Sürücülerden Rasim Kaya, yollarda aşırı tipi olduğunu belirterek, "Sürücülerin tipi ve gizli buzlanmaya karşı çok dikkatli olması lazım. Rabb'im herkesin yardımcısı olsun." dedi.

Sürücü Gökhan Yıldız da ilerlemekte güçlük çektiklerini ifade ederek, "Yolculuk çok zor oluyor, yollardaki bütün arkadaşlara Allah yardım etsin. Görüş mesafesi tipiden dolayı 1,5 metreye kadar düştü, sürücülerin dikkatli olmasını öneriyorum." diye konuştu.

Sarıkamış Belediyesi ekipleri tipi nedeniyle kapanan TOKİ yollarında kar küreme çalışması başlattı.

- Tunceli'de ulaşıma tipi engeli

Tunceli'de kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Tunceli-Pülümür bağlantılı Erzincan kara yolu Cankurtaran mevkisinde tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tunceli-Erzincan kara yolunda yoğun tipi nedeniyle ağır vasıtalı araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları 86. Tunceli Şube Şefliğinde bağlı ekipler kara yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer özellikle Tunceli-Erzincan kara yolunda araçların zincirsiz trafiğe çıkmamalarını istedi.

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Kars kış soğuk hava tipi Tunceli

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