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Kar ve tipi nedeniyle 30 kara yolu ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 06:55 | Son Güncelleme

Karayolları Genel Müdürlüğü kar ve tipi nedeniyle Türkiye genelinde 30 yol güzergahının ulaşıma kapandığını bildirdi

Türkiye genelinde kar ve tipi nedeniyle 30 yol güzergahı ulaşıma kapandı.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 yol güzergahında kar ve tipi yüzünden ulaşım sağlanamıyor.

Açıklamada saat 01.00 itibarıyla kapalı bulunan yol güzergahları şöyle sıralandı:

"Ayrancı-Erdemli, Karaman-Silifke (Mara Yolu), Tarasçı-Cevizli, Karaman-Kırobası, Mersin-Karaman il sınırı (Güzeloluk), Pertek-Çemişgezek-Ovacık, Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Yağmurdere ayrımı, Ayrım-Ardanuç-Geçitli-Yalnızçam, Espiye-Yağlıdere-Alucra (Kurtbeli Geçidi), Yomra- Özdil-Gümüşhane il sınırı, Sürmene-Beşköy-Bahçecik, Of-Çaykara-Bayburt (Soğanlı Dağı Geçidi bitişi), Beşikdüzü-Sisdağı, Salmankaş Geçidi-Arpalı, Trabzon-Bayburt il sınırı-Salmankaş Geçidi, Çaykara-Bayburt (Soğanlı Dağı Geçidi başlangıcı), Erzurum-Tekman, Kağızman-Cumaçay, Çakırbaba Geçidi-Karaurgan, Akşar-Gaziler-Erzurum-Kars il sınırı-Çakırbaba Geçidi, Erzincan-Başköy, Demirözü-Erzincan, Erzincan-Başköy-Çayırlı, Erzincan-Başköy, Erzincan ayrımı-Başköy Çayırlı, Üçdam-Yedisu, Göle-Bozkuş-Selim, Yalnızçam-Ardanuç, Cumaçay-Akçay yolu."

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