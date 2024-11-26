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Kar ve tipi nedeniyle Konya-Antalya karayolu kapatıldı

26.11.2024 00:17
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan tipi sonrası Seydişehir-Antalya karayolu tır ve kamyonların geçişine kapatıldı.

Kar ve tipi nedeniyle Konya-Antalya karayolu kapatıldı

Konya’nın şehirler arası karayollarında etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara sebep oluyor. Tipiyle meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla Konya’yı Antalya’ya bağlayan Seydişehir karayolunda tır ve kamyonların Antalya istikametine gidişlerine izin verilmiyor.

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"MAHSUR KALDIK"

Antalya’ya gitmek üzere yolda olan tır sürücüsü Yakup Altıntaş, “Yolda mahsur kaldık. Antalya’ya gidiyordum, Alacabel mevkisi kapalıymış. Mecburiyetten kaldık” dedi.
Yolda bekletilen sürücüler ise araçların yanında çay demleyerek çalışmaları izledi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Konya Seydişehir
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