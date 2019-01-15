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Kar ve tipi nedeniyle Sivas-Erzincan yolu ulaşıma kapandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 18:41 | Son Güncelleme

JANDARMA ÇORBA İKRAMINDA BULUNDU Bölgede araçları ile yollarda kalan vatandaşlara ekipler yardımda bulundu.

JANDARMA ÇORBA İKRAMINDA BULUNDU

Bölgede araçları ile yollarda kalan vatandaşlara ekipler yardımda bulundu. Jandarma ekipleri de Karayolları Bakımevine sığınan kişilere sıcak çorba ikramında bulundu. Yaklaşık 100 kişinin bakımevinde bekletildiği, yolların açılması durumunda araçların geçişine izin verileceği öğrenildi. Sivas ve Erzincan istikametinden karşılıklı gelen araçlar da, İmranlı ve Refahiye ilçelerinde tutularak yolun kapalı olduğu bölgeye gönderilmiyor.

Bu arada Kayseri-Malatya karayolu da Sivas'ın Gürün ilçesindeki kar yağışı nedeni ile tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yolun yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

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