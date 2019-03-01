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Kar ve tipi sonrası Karlıova buz tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 11:42 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ilçesi yoğun kar yağışı ve tipinin ardından gece-15 dereceyi gördü.

Bingöl’ün Karlıova ilçesi yoğun kar yağışı ve tipinin ardından gece-15 dereceyi gördü. Soğuk havanın etkili olduğu ilçede, birçok binada buz sarkıtları oluştu.
Bingöl’de dün gece başlayan ve gün boyu devam eden kar yağışı en çok Karlıova ilçesini etkiledi. İlçede kar yağışının ardından tipi de etkili olması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar yağışı ve tipinin durmasıyla birlikte hava sıcaklığı da düştü. İlçenin -15 dereceyi görmesiyle birlikte bir çok binanın çatı kenarında devasa buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, binalardaki buz sarkıtlarını kırarak, olumsuz bir durum yaşanmasını engellemeye çalıştı.
Kar yağışı ve tipinin dün çok etkili olduğunu belirten vatandaşlar, şu anda ise kuru soğukla mücadelede yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını aktardı.
Meteoroloji de hafta sonuna kadar Karlıova’da hava sıcaklığının gece -12’lerde seyredeceğini, hafta içinden itibaren sıcaklıklarda artış olacağını bildirdi.

Kar ve tipi sonrası Karlıova buz tuttu

Kar ve tipi sonrası Karlıova buz tuttu

Kar ve tipi sonrası Karlıova buz tuttu

Kar ve tipi sonrası Karlıova buz tuttu

Kar ve tipi sonrası Karlıova buz tuttu

Kar ve tipi sonrası Karlıova buz tuttu

Kar ve tipi sonrası Karlıova buz tuttu

Kar ve tipi sonrası Karlıova buz tuttu

Kar ve tipi sonrası Karlıova buz tuttu

Kar ve tipi sonrası Karlıova buz tuttu

Kar ve tipi sonrası Karlıova buz tuttu

Kar ve tipi sonrası Karlıova buz tuttu

Kar ve tipi sonrası Karlıova buz tuttu

Kar ve tipi sonrası Karlıova buz tuttu

Kar ve tipi sonrası Karlıova buz tuttu

Kar ve tipi sonrası Karlıova buz tuttu

Kar ve tipi sonrası Karlıova buz tuttu
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