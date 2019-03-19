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Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 12:28 | Son Güncelleme

Van-Hakkari kara yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Tipi nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yolu açmasının ardından araçlarına zincir takarak yollarına devam etti.

Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan çok sayıda araç, ekiplerin yardımıyla ilerleyebildi.

Van'da sürücüler kar ve tipiden zor anlar yaşadı

Kent genelinde dün gece başlayan kar ve tipi, yüksek kesimlerde etkisini arttırdı. Van-Hakkari kara yolunun 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde buzlanan yolda çok sayıda araç ilerleyemedi.
Tipi nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yolu açmasının ardından araçlarına zincir takarak yollarına devam etti.
Ekipler, tipi nedeniyle sık sık kapanan yolda, açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları yönünde uyardı.
Sürücü Zübeyir Kaya, kar ve tipiye hazırlıksız yakalandıklarını belirterek "Hakkari'den geliyorum. Burada çok yoğun bir tipi var ve mahsur kaldık.
Ekiplerin yolu açmasının ardından bizler de aracımıza zincir takıp yokuşu çıkabildik." dedi.
Sürücü Abdulhaluk Kara da "Hava çok kötüydü, birçok insan burada mağdur oldu. Zor şartlarda aracımıza zincir taktık. Kaza riski de yaşadık.
Bir araç tipi nedeniyle az daha bize çarpıyordu. Yol açıldı, şimdi devam edeceğiz." diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Van kar ve tipi sürücü

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