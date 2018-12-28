HABER

Kar ve tipi Tendürek'te geçit vermiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 04:25 | Son Güncelleme

Ağrı ile Van arasındaki ulaşımı sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde etkili kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor. Görüş mesafesinin 20 metreye, hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü bölgede sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kar ve tipi Tendürek'te geçit vermiyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan ağır tonajlı araçların sürücüleri, geçidin en yüksek kesimi olan Gülizar rampasında tipiye yakalandı.

GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE DÜŞTÜ

Görüş mesafesinin 20 metreye, hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü bölgede sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

20181227_2_34154537_40267581_Web

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kara yolunun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

TIR şoförü Şirin Erbey, AA muhabirine, Mersin'den aldığı yükü İran'a götürdüğünü ancak elverişsiz hava koşullarıyla karşılaştıklarını belirterek, "Kara yolu üzerindeki geçidin en yüksek noktası olan Gülizar rampasını buzlanma nedeniyle çıkamadım." dedi.

20181227_2_34154537_40267585_Web

Türkiye-İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yapan çok sayıda TIR şoförünün ise kara yolu üzerindeki dinlenme tesislerindeki bekleylişi sürüyor.

(AA)

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Kazı yapan iş makinesi doğalgaz borusu patladıKazı yapan iş makinesi doğalgaz borusu patladı
Ambulans uçak, Muhammed bebek için havalandıAmbulans uçak, Muhammed bebek için havalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Tendürek Tendürek Geçidi tipi

En Çok Okunan Haberler

'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk safaride

Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk safaride

Acun o programı kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

Acun o programı kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

Yunanistan'dan skandal karar! Yeni kriz kapıda: Türkiye, ABD ve İngiltere...

Yunanistan'dan skandal karar! Yeni kriz kapıda: Türkiye, ABD ve İngiltere...

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

İstanbul Havalimanı'na yeni taşınma tarihi belli oldu!

Havalimanının taşınma tarihi belli oldu!

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Kara kış fena bastırdı! Okullar tatil edildi

Kara kış fena bastırdı! Okullar tatil edildi

Kayıp Türk profesörden kahreden haber!

Kayıp Türk profesörden kahreden haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.