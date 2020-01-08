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  4. Kar ve tipiden yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi hastaneye yetiştirildi

Kar ve tipiden yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi hastaneye yetiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 12:51 | Son Güncelleme

Kar ve tipiden yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi hastaneye yetiştirildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin çabaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Dömez köyünde yaşayan 34 yaşındaki Bayram Ateş, aniden rahatsızlandı.

Yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemeyen Ateş'in yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından 112 Acil Sağlık görevlilerinin hastanın evine ulaşmasını sağladı.

Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi ambulansta yaptığı Bayram Ateş, Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ateş'in, tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

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Bilecik Yolu kar ve tipiden kapanan köydeki hasta kurtarıldı

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