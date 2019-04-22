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Kar yağdı, 82 yerleşim yerinin yolu kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 10:05 | Son Güncelleme

Van ve Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle 82 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

VAN (AA) - Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 82 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Başkale ve Gürpınar ilçelerinde 2 mahalle yolu etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Belediye karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar nedeniyle 80 köye ulaşılamadığını belirtti. Kurtkan, kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kentte, belediye ve karayolları ekipleri sürücülerin sıkıntı yaşamaması için yollarda kar temizleme çalışması başlattı, esnaf da iş yerlerinin önündeki karları temizledi.

Bitlis'in Güroymak ve Ahlat ilçelerinde yaşayanlar da güne karla uyandı. Gece etkili olan kar nedeniyle evlerin çatısı, araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Hakkari'de de kent merkezi, Yüksekova ve Çukurca ilçesinde etkili olan sağanak, yerini kara bıraktı. Belediye ekipleri vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

- Yağışlar devam edecek

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde olacak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olacağı tahmin edilen bölgede rüzgarın hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Van'da 3, Muş'ta 2, Hakkari'de sıfır ve Bitlis'te sıfırın altında 2 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Muş'ta 10, Hakkari'de 8, Van'da 6 ve Bitlis 4 derece olması bekleniyor.

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Bitlis kar yağışı köy yolu

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