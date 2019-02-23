Kar yağdı, kazalar ve mahsur kalmalar peş peşe geldi

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarıyla birlikte sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı İstanbul’u adeta beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda çalışmalar başlattı. Kar nedeniyle yollarda zaman zaman maddi hasarlı kazalar yaşanırken, çok sayıda araçta kara saplandı. Yollarda mahsur kalan araçların yardımına belediye ekipleri koşuyor.

Kent genelinde kar yağışına karşı, kurum ve belediyelere bağlı ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



