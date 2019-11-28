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Kar yağdı sürücüler yolda mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 17:27 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesinde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda mahsur kaldı.
Şırnak’ın Uludere ilçesine aniden bastıran kar yağışı, sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, birçok aracın yolda mahsur kaldığı görüldü. Sürücüler ve yolcular kendi imkanlarıyla yolu açarak ilerlemeye çalıştı.
Ömer Varol isimli sürücü, Beytüşşebap ilçesinden Şırnak’a gitmek için kullandıkları yolda zor anlar yaşadığını belirtti. Varol, "Akçayol köyünde kalıyoruz, Şırnak merkeze gidecektik. Kısa olan yolu kullanmak istedik ancak burada kar yağdığını bilmiyorduk. Yüksek rakımlı bir yer burada kar yağınca yolda araçlar çıkamadı. Zincirsiz yola çıkmıştık, herkesi uyarıyoruz. Artık araçlarınızda zincir bulundurun" dedi.

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