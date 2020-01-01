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  4. Kar yağışı Abant Tabiat Parkı yolunda trafiği etkiledi

Kar yağışı Abant Tabiat Parkı yolunda trafiği etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 21:04 | Son Güncelleme

Bolu’da, yeni yıl tatilini Abant Tabiat Parkı’nda geçirmek isteyen tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk ve kar yağışı nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

Bolu’da, yeni yıl tatilini Abant Tabiat Parkı’nda geçirmek isteyen tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk ve kar yağışı nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Bazı sürücüler 2 saat boyunca yolda mahsur kaldı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı, yeni yıl tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce tatilcinin geldiği Abant’ta, akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler kar lastikleri olmaması ve maddi hasarlı kazalar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Bazı bölgelerde kilometrelerce araç kuyruklarının oluştuğu Abant Tabiat Parkı yolunda önlem alan jandarma ekipleri, kar lastiği olmayan sürücüleri geri çevirdi. Kar nedeniyle ilerleyemeyen bazı sürücüler ise çekicilerle taşındı.

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