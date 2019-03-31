Kar yağışı altında oy kullanmaya gittiler

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, seçmenler sabah saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı altında sandık başına gitti.Karlıova bu kış son 20 yılın en yoğun kar yağışını yaşadı.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı sabah saatlerinde tekrar başladı. Yoğun olarak etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.Vatandaşlar,sabah saat: 07.00 itibariyle ilçe belediye başkanlarını seçmek için oy kullanmaya kar yağışı altında gitti. İlçe merkezinde okullarda 16 sandık kurulurken, 4 bin 442 seçmenin yer aldığı öğrenildi. Güne karla uyandıklarını belirten vatandaşlar, bugün seçim olması nedeniyle oylarını kullanmaya gittiklerini söyledi.

Tipiden kapanan yol açıldı

Öte yandan ilçenin Bağlıisa köyünde yer alan Çiçekli Mezrası’nın bulunduğu bölgede ise kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu öğrenildi. Kar nedeniyle zaman zaman kuvvetli esen rüzgarın tipiye neden olması sonrası yolda kapandı. Durumun belediye ve İl Özel İdare ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgede çalışma yapıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kapanan mezra yolu ulaşıma açıldı.