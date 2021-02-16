Kar yağışı Ankara’da sürücülere zor anlar yaşattı

Başkent’te dünden beri devam eden kar yağışı bugün de devam ederken, sürücülerin de zor anlar yaşamasına neden oluyor.

Çankaya ilçesine bağlı Cebeci semtindeki Sergenler sokakta karla kaplanan yollar araç kullanımını bir hayli kısıtladı. Araç kontrolünü zor sağlayan sürücüler olası bir kazaya sebep olmamak için pür dikkat yola odaklanırken, tepe ve bayırları çıkamayan araç sahipleri ise çareyi alternatif güzergahları denemekte buldu. Manevra yaparken zorlanan sürücüler araçlarını çarpmamak için ağır ve yavaş hareket etti. Sürücüler yaşanması muhtemel kazaların önüne geçmek için ara sokaklar yerine ana caddeleri tercih ederek kar yoğunluğunun az olduğu yolları kullanıyor.

