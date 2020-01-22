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  4. Kar yağışı beklenen İstanbul’da ekipler yollarda hazır bekliyor

Kar yağışı beklenen İstanbul’da ekipler yollarda hazır bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 05:53 | Son Güncelleme

İstanbul’da uzun zamandan beri beklenen kar yağışı için karla mücadele ekipleri, ana arterlerde hazır olarak bekliyor.Geçtiğimiz bir buçuk aylık dönemi yağmurlu ve soğuk geçiren İstanbul’da kar yağışı dört gözle bekleniyor.

Kar yağışı beklenen İstanbul’da ekipler yollarda hazır bekliyor

İstanbul’da uzun zamandan beri beklenen kar yağışı için karla mücadele ekipleri, ana arterlerde hazır olarak bekliyor.
Geçtiğimiz bir buçuk aylık dönemi yağmurlu ve soğuk geçiren İstanbul’da kar yağışı dört gözle bekleniyor. Meteorolojiden yapılan uyarılar kapsamında karayolları ve belediyeye bağlı ekipler, ana arterleri açık tutmak için bekliyor.
Bu kapsamda kar küreme ve tuzlama araçları önemli bağlantı yolları ve metrobüs güzergahında hazır bekliyor. Ekipler, olası kar yağışı esnasında vatandaşların mağdur olmaması için nöbet tutuyor.

Kar yağışı beklenen İstanbul’da ekipler yollarda hazır bekliyor

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