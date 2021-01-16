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Kar yağışı Edremit-Balıkesir karayolunda çileye döndü

16.01.2021 19:42 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kimi araçlar yolda ilerleyemezken, küçük maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Kazdağları’nda kara hazırlıksız yakalanan ve araçlarını terk etmek zorunda kalan vatandaşlar onlarca kilometre uzaklıktaki evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ilk olarak Kazdağları’ndan geçen Edremit-Yenice karayolunda etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle karayolu zaman zaman kapanma noktasına geldi. Kar şartlarına hazırlıksız yaralanan onlarca araç yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yolda kar yüzünden ilerleyemeyen bazı sürücü ve yolcular ise araçlarını terk edip evlerine kilometrelerce yol yürüyerek ulaşmayı denedi.

Kazdağları bölgesinde Edremit Belediyesi ve Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Öte yandan Edremit-Balıkesir karayolu ise zaman zaman kar yağışı nedeniyle sürücülere zor zamanlar yaşattı. Havran ilçesi Şapçı rampalarında araçlar zor anlar yaşadı. Bazı araçlar kayarak yolda ilerleyemedi. Yolda kalan vatandaşlara ekipler ve vatandaşlar yardımcı oldu. Ayrıca Bölge Trafik Ekipleri de bu yolda ilerlemek isteyen araçlarda kış lastiği ve zincir uygulaması yaptı.
Karayolları ekipleri Kuzey Ege’de kar yağışı nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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