HABER

Kar yağışı Eskişehir’de görsel şölen oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 15:55 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Nisan ayı sonunda etkisini gösteren kar yağışının toprakla buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.Türkiye genelinde hafta sonu itibariyle yaklaşık 10 derece birden soğuyan hava, etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Eskişehir’de Nisan ayı sonunda etkisini gösteren kar yağışının toprakla buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Türkiye genelinde hafta sonu itibariyle yaklaşık 10 derece birden soğuyan hava, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün itibariyle başlayan kar yağışı Eskişehirlilerin yeni güne beyaz bir örtüyle uyanmasına neden oldu. Özellikle şehrin yüksek rakımlı bölgeleri güne beyaza bürünmüş şekilde uyanırken, kartpostallık görüntüler oluştu. Ekilen araziler de kar altında kalırken, çiftçiler bu sezondaki kar yağışının ekinlere bir zararı olmayacağını belirttiler.

“Mayıs ayında bile havalar ısınmaz burada”
Kar yağışının etkisini yoğun olarak gösterdiği Yarımca Mahallesi sakinlerinden Yaşar Birki, yağışın bu bölgelerde normal olduğunu ifade etti. Yağışın ekinler için de iyi olduğunu söyleyen Birki, “Bizim çocukluğumuzda kar buradan 6 ay eksik olmazdı. Bu sene ilk değildir belki daha önce de yağmıştır. Devamlı yağar bu mevsimlerde kar, hiç eksik olmaz. Yayla olduğu ve yüksek olduğu için normaldir. Mayıs ayında bile havalar ısınmaz burada. Hıdırellez’den sonra bir ihtimal. Ekinler için daha iyi olur, üstünü örter, gübre olur. Ama sebze türü ektiysen ona zararı olur. O da soğana, patatese değil de, marul gibi domates gibi sebzelere zararı olur. Onları da zaten bu mevsimde ekmeyiz biz. Allah’ın verdiği şey, hiçbir şey diyemeyiz. Allah’tan gelene razıyız. Devamlı yaşayanlar var burada. Soğuğa alışkınlar onlar, hayvancılıkla uğraşanlar da var. Bize de bir şey olmaz” dedi.
Son olarak ulaşım konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını dile getiren Birki, “Şimdilerde telefon var. Ekip de çalışıyor. Bir telefon ettiğinde yollar yarım saate açılıyor. Bu sene zaten yol kapanacak bir kış da olmadı. Bu sene çok oldu diyorlar ama eski kışlara nazaran bu az” diye konuştu.

Kar yağışı Eskişehir’de görsel şölen oluşturdu

Kar yağışı Eskişehir’de görsel şölen oluşturdu

Kar yağışı Eskişehir’de görsel şölen oluşturdu

Kar yağışı Eskişehir’de görsel şölen oluşturdu

Kar yağışı Eskişehir’de görsel şölen oluşturdu

Kar yağışı Eskişehir’de görsel şölen oluşturdu

Kar yağışı Eskişehir’de görsel şölen oluşturdu

Kar yağışı Eskişehir’de görsel şölen oluşturdu

Kar yağışı Eskişehir’de görsel şölen oluşturdu

Kar yağışı Eskişehir’de görsel şölen oluşturdu

Kar yağışı Eskişehir’de görsel şölen oluşturdu

Kar yağışı Eskişehir’de görsel şölen oluşturdu

Kar yağışı Eskişehir’de görsel şölen oluşturdu

Kar yağışı Eskişehir’de görsel şölen oluşturdu

Kar yağışı Eskişehir’de görsel şölen oluşturdu

Kar yağışı Eskişehir’de görsel şölen oluşturdu

Kar yağışı Eskişehir’de görsel şölen oluşturdu

Kar yağışı Eskişehir’de görsel şölen oluşturdu

Kar yağışı Eskişehir’de görsel şölen oluşturdu

Kar yağışı Eskişehir’de görsel şölen oluşturdu

Kar yağışı Eskişehir’de görsel şölen oluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Bahçeli: YSK, İstanbul'daki yolsuzluklara bigane kalamaz

Bahçeli: YSK, İstanbul'daki yolsuzluklara bigane kalamaz

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası CHP'de olağanüstü toplantı çağrısı

Saldırı sonrası CHP'den flaş karar!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Beyoğlu'nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Beyoğlu'nda korkutan yangın!

İzmir'de sıcak dakikalar! Kar maskeli 2 kişi NATO lojmanlarına saldırdı!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Nisan 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Nisan 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.