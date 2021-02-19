Kar yağışı etkili oldu, bazı araçlar devrildi bazıları kara saplandı

Karabük-Bartın karayolunda etkili olan kar yağışının ardından bazı araçlar devrildi, bazı araçlar kara saplandı.

Karabük’te gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışının ardından doğa beyaza bürüdü. Karabük-Bartın karayolunda 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde yağışın devam etmesi nedeniyle ormanlar beyaz örtüyle kaplanırken sürücüler kar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Kimi araçlar yoldan çıkıp devrilirken kimi araçlar kara saplandı. Ulaşımın aksamaması ve yolların kapanmaması için kara yolları ekipleri kar küreme çalışmalarını sürdürürken, jandarma ve polis ekipleri kontrolleri arttırdı.

Araca çarpmamak isterken devrildi

Karabük-Bartın karayolu Soğuksu mevkiinde Özcan Yazıcı idaresindeki 37 ABC 399 plakalı tavuk eti yüklü kamyonet Bartın istikametine seyir halindeyken karşı istikametten gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada yoldan çıkarak devrildi. Sürücü ve yanında bulunan bir yolcu kazayı yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.