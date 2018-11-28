HABER

Kar yağışı geliyor! Trakya'dan giriş yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 13:26 | Son Güncelleme

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği duyuruldu.  Yapılan yazılı açıklamada akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği duyuruldu.
Yapılan yazılı açıklamada akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi. Kar yağışının aralıklarla Cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilirken, vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

İşte Çukur’un en sevilen karakterinin memleketi İşte Çukur’un en sevilen karakterinin memleketi
Son dakika: Akın İpek'in Türkiye'ye iade talebi reddedildiSon dakika: Akın İpek'in Türkiye'ye iade talebi reddedildi
GÜNCELLEME 2 - Otoyol çalışmasında beton blok düştüGÜNCELLEME 2 - Otoyol çalışmasında beton blok düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizde dehşete düşüren ceset!

Denizde dehşete düşüren ceset!

Bedelli askerlikte dikkat çeken eğitim! 'Hedef 500 bini aşmak'

Bedelli askerlikte dikkat çeken eğitim! 'Hedef 500 bini aşmak'

Cirit atlarının "kar üstündeki dansı" başladı

Cirit atlarının "kar üstündeki dansı" başladı

Trabzon açıklarında panik anları! Gerçek ortaya çıkınca

Trabzon açıklarında panik anları! Gerçek ortaya çıkınca

Meteoroloji'den kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahmin

Meteoroloji'den kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahmin

Son dakika: Akın İpek'in Türkiye'ye iade talebi reddedildi

Son dakika: Akın İpek'in Türkiye'ye iade talebi reddedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.