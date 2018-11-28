Kar yağışı geliyor! Trakya'dan giriş yapacak

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği duyuruldu.

Yapılan yazılı açıklamada akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi. Kar yağışının aralıklarla Cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilirken, vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

