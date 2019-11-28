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Kar yağışı göçerleri olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 09:57 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimli bölgelerinde bulunan göçerler, aniden bastıran kar yağışı nedeni ile zor anlar yaşadı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimli bölgelerinde bulunan göçerler, aniden bastıran kar yağışı nedeni ile zor anlar yaşadı. Yaylalarda bulunan göçerler, aniden bastıran kar yağışı nedeni ile ilçeye döndü.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyündeki Faraşin yaylasında kar yağışı etkili oldu. Yaz aylarında bölgenin birçok yerinden Faraşin yaylasına gelen göçerler, aniden bastıran kar yağışı nedeni ile yayladan inmek zorunda kaldı. Hava sıcaklığının eksi 17 dereceyi bulduğu yaylada kalan son göçerler kar yağışının ardından yaylayı terk etti. İki gün boyunca yürüyen çobanlar, kendilerine emanet edilen hayvanları sağ salim şehre getirdi. Beytüşşebap ilçe merkezine inen göçerler 7 ay boyuna yaylada kaldıktan sonra sürülerini yayladan indirdi.
Sürüleri yayladan indiren çobanlar, "6 ay önce yaylaya çıkmıştık şimdi kar yağınca mecbur gelmek zorunda kaldık. Kar yağdı havalar soğudu. Çok zorlu bir iş, 2 gündür yoldayız köyümüze yeni geldik. Artık ilkbahar aylarına kadar ahırlarda besleyeceğiz hayvanlarımızı. Yaylada kalan son kişilerdik şimdi bizde kar nedeniyle oradan indik" dedi.

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