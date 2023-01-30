Kar yağışı haberleri peş peşe geliyor! 12-13 gün sürecek soğuk hava başladı! İstanbul ve Ankara’ya kar ne zaman yağacak?

Kar yağışı için beklenen müjdeli haberler peş peşe gelmeye başladı. Uzmanlar Türkiye’nin İzlanda üzerinden gelen yeni bir soğuk hava kütlesinin etkisi altında kalacağını belirterek ülkenin ilk etapta 12-13 gün sürmesi beklenen soğuk ve kar yağışlı bir havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. İşte kar yağışı ile ilgili uzmanlardan gelen son dakika haberleri…

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten hava durumu modellerinin Türkiye'ye peşi sıra karlı sistemler verdiğini belirterek “Biri bitmeden diğeri gelebilir. Bereketli bir döneme girdik. Anadolu bol kar yağışları alacak. Bu beni çok mutlu ediyor. Acil suya ihtiyaçları vardı. Şubat ayı imdada yetişiyor” ifadelerini kullandı.

Ökten ayrıca Ankara'da kar yağışının bu gece etkisini artıracağını bildirdi ve “Sıcaklık sıfır derecenin altında olacağından dolayı kar tutacak. Yarın geceki kar hafif, asıl kar yağışları 3 Şubat'tan itibaren geliyor. Eskişehir ve Ankara bu gece örtülük kar yağışlarına kavuşuyor. Kar yerde hafif bir örtü bırakacak. Bu kar yağışı Eskişehir ve Ankara için başlangıç. Kar yağışları uzun müddet aralıklarla ziyaret edecek...” dedi.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLIYOR

İstanbul'daki kar yağışı hakkında da konuşan Ökten şu ifadeleri kullandı: İstabul’da yer yer tek tük atan kar taneleri bu akşam etkisini gösterdi. Karadeniz üzerinden İstanbul'a beklenen yağış geliyor. Dew point dediğimiz donma noktası sıfır derecenin altında. Mutlaka kar olarak düşecektir. Dew point 0 ve altındaysa; 7 derecede bile kar yağar ve örnekleri çoktur”

İSTANBUL’A ASIL KAR YAĞIŞI OKULLARIN AÇILDIĞI TARİHTE BEKLENİYOR

Hava forum sosyal medya hesabı ise kar yağışına ilişkin paylaştığı son bilgilerde şu mesajları verdi:

“Megakent İstanbul'da an itibarıyla hissedilen sıcaklıklar -1 dereceye indi. Bu gece ve pazartesi sabahı ara ara kar taneleri görebileceğiz. Türkiye ilk etapta yaklaşık 12-13 gün sürecek olan soğuk ve yağışlı bir sürece giriyor. Özellikle gözler okulların açılış tarihlerinde... 5-6 Şubat'tan itibaren İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa, Samsun, Diyarbakır da dahil olmak üzere etkili kar ihtimali iyice yükseldi...”

ÇATALCA, KARTAL, BEYKOZ… İSTANBUL’DAN İLK KAR MANZARALARI GELDİ

İstanbul'un Çatalca ilçesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar nedeniyle araçların üzeri kısa sürede beyaza büründü. İlçenin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağdı. Yağış nedeniyle park halindeki araçların üstü kısa sürede beyaza büründü. İstanbul’un Kartal ve Beykoz ilçelerinden de benzer görüntüler geldi.

TÜRKİYE’YE İZLANDA SOĞUKLARI GELİYOR! HANGİ BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI OLACAK?

Sıcaklıklar Ocak ayında mevsim normallerinin oldukça yukarısında seyretti. Şubat ayına ise soğuk hava dalgası ile gireceğiz. İstanbul dahil pek çok bölgede kar yağışı bekleniyor. NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul'a yağması beklenen kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

"İZLANDA SOĞUKLARI GELİYOR"

Şubat ayı ile birlikte yurdun kar yağışının etkisi altına gireceğini söyleyen Çalışkan, "Şubat ayı çok bereketli başlıyor yoğun kar yağışı alacağız ancak dezavantajı İzlanda'dan gelen çok soğuk havanın etkisinde kalacağız. İzlanda'dan Türkiye'ye soğuk hava dalgası geliyor." dedi.

"KAR KALINLIĞI 100 SANTİMETREYE ULAŞACAK"

Doğu bölgelerde kar yağışının etkili olacağını söyleyen Çalışkan, "Doğu bölgelerde kar kalınlığının yer yer 100 santimetreye ulaşması öngörülüyor. Doğu bölgelerde 4 gün yoğun kar yağışları var zaman zaman Kayseri'de olacak Erzurum'dan Hakkari'ye kadar o bölge hatta kar kalınlığı 60-100 santimetreyi bulabilecek." dedi.

ANKARA VE İZMİR'DE KAR YAĞIŞI OLACAK MI?

Ankara ve farklı bölgelerde de sıcaklıkların düşeceğini söyleyen Çalışkan, "Pazartesi akşamı Ankara'da da Bolu ve Konya arasında da kar bekliyoruz. Kar gelecek Ankara'ya. 3 Şubat ile 8 Şubat arasında batı bölgelerde çok yoğun kar yağışları var. Buna Ankara, Bolu İç Ege dahil hatta İzmir'de de kar yağışı etkili olabilir. Fırtınayla tipi ile birlikte yapacak. Salı günü Bursa, Sakarya'nın yüksekleri ve Uludağ'a yoğun kar yağacak.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'da da bir kaç gün sonra kar yağışı bekleniyor. Çalışkan, İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Çalışkan, "İstanbul'da salı günü öncelikle yağmur var, gece saatlerinde bazı ilçelerde yine kar görülecek. Diğer günlerde de yağmurlar devam edecek. 4 Şubat ile 8 Şubat arasında İstanbul'a kar yağma ihtimali çok yüksek ancak bu kar ne yoğunlukta ne kuvvette hangi ilçeleri daha çok etkiler henüz netlik kazanmadı. Bu arada 7-8 gün aralıklarla yağış var bu yağışlar beklediğimiz gibi olursa barajlardaki doluluk oranını yüzde 10 etkiler." dedi.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun geneli çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalması ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava sıcaklığının 2 derece ile 6 derece arasında olması bekleniyor. Çok bulutlu bir havanın İstanbul'da görülüceği tahmin edilirken kuzey ve doğu kesimlerde hafif yağmurlu havanın olması bekleniyor.

