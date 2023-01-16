Kar yağışı için tarih verdi ancak 'inşallah' diyerek yaptığı açıklama korkuttu! 'Nice böyle hava kütleleri oldu ama...'

Türkiye genelinde sıcaklar normallerin üstünde seyrediyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilin baraj doluluk oranları görenleri endişelendiriyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt yaptığı açıklamada, "İstanbul’un yaklaşık 3 buçuk aylık suyu kaldığına dair de önemli söylentiler var." diyerek kar yağışı beklediği tarihi duyurdu. Bozyurt'un 'inşallah' vurgusu ise dikkatlerden kaçmadı.

Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;



Türkiye şu anda tarımsal kuraklık eşiğine geldi. Eğer biraz daha bu şartlar devam ederse maalesef tarımsal kuraklığa da girmiş olacağız.

"İSTANBUL'UN 3 BUÇUK AYLIK SUYU KALDIĞINA DAİR..."

Özellikle büyükşehirlerin barajlarına baktığımız zaman Bursa başta olmak üzere İstanbul ve Ankara’da geçen seneye göre karşılaştırdığımızda değerlerin bir hayli düşük olduğunu görüyoruz. Hatta son söylemler çıktı. İstanbul’un yaklaşık 3 buçuk aylık suyu kaldığına dair de önemli söylentiler var. Gerçi DSİ bu iddiaları şu an için doğrulamadı. Tabi ki bu kuraklığın biteceğini varsayarak böyle şeyler söylüyorlar ama kuraklık devam edecek olursa İstanbul gibi 20 milyon kişinin yaşadığı bir şehir de çok da fazla su rezervinin kalmadığı da aşikar gözüküyor.

KURAKLIK DEVAM EDECEK Mİ?

Şu anda kurak dönem yavaş yavaş bitmek üzere nereden anlıyoruz bunu? Türkiye’ye gelen hava kütleleri bu durumu bize gösteriyor. Türkiye’ye gelen hava kütleleri artık yağış bırakmaya başladı. Ekim ayından beri Türkiye’nin üzerine bir yüksek basınç kuşağı adeta çöreklenmişti. Bu yüksek basınç kuşağı bir türlü gitmek bilmedi ve dolayısıyla kuzeyden gelen polar cepheleri bir türlü ülkemize sokmadı.

Hava haritalarını incelediğimiz zaman aslında kuzeyden soğuk cepheler tam ülkemize geleceği zaman yüksek basınçtan dolayı yön değiştirdi. Şu anda güneybatı yönlü hava akımları ülkemizde etkili olacak ama buna karşılık Batı Avrupa’yı ise soğuk ve yağışlı günler bekliyor. Biz ise bunun sıcak cephesinde yer alacağız ama bu sıcak cephe sadece bir hafta devam edecek. Hava sıcaklıkları bu hafta içinde bir hayli artarak pek çok bölgede mevsim normallerinin yaklaşık 4 ila 8 derece üzerine çıkacak.

MERAKLA BEKLENEN KAR NE ZAMAN GELECEK?

İç kesimlerde bile gündüz sıcaklıkları gölgede 10-15 dereceleri bulacak. Bu tabi ki Ocak ayı için baktığımız zaman çok ciddi bir değer. Ancak bu sıcak cephe ülkemizde çok fazla kalamayacak artık ayın 23-24’ünden sonra kuzeyden yavaş yavaş soğuk cephelerin ülkemizi ziyaret etmeye başlayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Hatta 25 Ocak’tan sonra özellikle 27-28 Ocak tarihlerinden itibaren Şubat’ın da ilk haftasını kapsayacak şekilde ülkemize ciddi anlamda polar cephelerin sokulacağı yönünde elimizde veriler var. Bu veriler şu anda biraz daha ham gibi duruyor ama modellemelere baktığımız zaman özellikle yurdumuzun kuzey iç ve doğu kesimlerinde Ocak ayının 27’sinden sonra ve Şubat ayının ilk haftasını kapsayacak şekilde ciddi kar yağışlarının olacağı yönünde bir takım yansımaları görebiliriz.

"İNŞALLAH DİYORUM"

Ancak tabi inşallah diyorum, bakın tekrarlayayım inşallah diyorum bu hava kütlesi de tam ülkemize gelecekken yine yön değiştirmez veya zayıflamaz diye de düşünüyorum. Çünkü nice böyle hava kütleleri oldu tam ülkemize gelecekken ya yön değiştirdi ya da kuvveti azaldı böylelikle ülkemize ancak çok hafif bir tesir yaptı. Ocak ayının 25’inden sonra bizim kaderimiz belirlenecek deyim yerindeyse bu kuraklığı da ancak bu alacağımız bu yağışlar belirleyebilir. Şubat, Mart ve Nisan aylarında alacağımız yağışlar ülkemiz için çok değerli olacak.



