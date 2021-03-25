HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kar yağışı İstanbul'a geri döndü

Kar yağışı İstanbul'a geri döndü

25.03.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden etkili oldu.

Kar yağışı İstanbul'a geri döndü

İstanbul’da dün sabah etkili olan kar yağışının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için de İstanbul'a kar uyarısı yapmıştı. Yapılan uyarının ardından İstanbul’da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Özellikle Sarıyer’in yüksek kesimleri, Sultangazi ve Beyoğlu bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Taksim ve İstiklal Caddesi’nde de kar yağışı görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kışla mücadele araçları da teyakkuzdaydı. Özellikle ana arterlerde araçlar ortaya çıkabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.

9e4a6ab580ba3522852bc32414d637ec

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Yüz yüze eğitime kar engeliYüz yüze eğitime kar engeli
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji kar yağışı İstanbul

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

İstanbul'da fabrikada korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

Ankara'da borç- alacak kavgasında 6 merminin isabet ettiği kişi öldü

Ankara'da dehşet anları! Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu

Yüz yüze eğitime kar engeli! Hangi il ve ilçede okullar tatil?

Yüz yüze eğitime kar engeli

Jülide Sarıeroğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Jülide Sarıeroğlu'nun görevi ne?

Jülide Sarıeroğlu?

Hamza Dağ kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Hamza Dağ'ın görevi nedir?

Hamza Dağ kimdir?

Ali İhsan Yavuz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ali İhsan Yavuz'un görevi nedir?

Ali İhsan Yavuz kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.