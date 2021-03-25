Kar yağışı İstanbul'a geri döndü

İstanbul’da dün sabah etkili olan kar yağışının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için de İstanbul'a kar uyarısı yapmıştı. Yapılan uyarının ardından İstanbul’da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Özellikle Sarıyer’in yüksek kesimleri, Sultangazi ve Beyoğlu bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Taksim ve İstiklal Caddesi’nde de kar yağışı görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kışla mücadele araçları da teyakkuzdaydı. Özellikle ana arterlerde araçlar ortaya çıkabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.

(DHA)

