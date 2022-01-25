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  4. Kar yağışı İstanbul'da ne zaman sona erecek? Orhan Şen canlı yayında yanıtladı

Kar yağışı İstanbul'da ne zaman sona erecek? Orhan Şen canlı yayında yanıtladı

25.01.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışı yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam ederken İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı peş peşe uyarılar geliyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de İstanbul'da don ve buzlanmaya dikkat çekerek gündüz karın etkisini yitireceğini ancak akşam saatlerinde tekrar başlayacağını bildirdi. Şen attığı tweette, ''İstanbul'un batısında dün görülen yoğun kar yağışı bu sabah sakinledi. İstanbul genelinde yoğun bir kar yağışı yaşanmayacak'' dedi.

Kar yağışı İstanbul'da ne zaman sona erecek? Orhan Şen canlı yayında yanıtladı

İstanbul'da kar yağışı hafta sonundan bu yana etkisini artırarak devam ediyor. Kara teslim olan İstanbul'da valilik tarafından alınan kararlar peş peşe açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da kentte bazı bölgelerde 85 santimetre kar ölçüldüğünü, ayrıca birçok yolun kapalı olduğunu bildirdi. İBB Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) çalışmaları takip eden İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, yağan karı "afet yağışı" olarak niteledi.

Bazı bölgelerde kar kalınlığının bir metreye yaklaştığını aktaran İmamoğlu, "Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi gibi noktalarda kırsala gittikçe 80-85 santim gibi kar yüksekliklerini ölçerek bize ulaştırdı. Güneydeki ilçelerimizde 50-60 santimetrelere iniyor. Kent merkezinde de 35-40-50 santimetrenin altında pek fazla yer ölçemiyoruz" dedi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Peki kentte trafiği durma noktasına getiren yağış 'ne zaman sona erecek?' herkes bunu merak ediyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, İstanbul'da don ve buzlanma beklendiğini ancak bugün gündüz saatlerinde kar görülmeyeceğini aktardı. Şen, kar yağışının akşam 20.00 21.00 saatlerinde görüleceğini ifade etti.

ARAÇLARIN YÜZDE 70'İNİN KIŞ LASTİĞİ YOKTU

Şen ayrıca trafiğe araçlarıyla çıkanlar için, ''Bu akşam tekrar aynı şeyi göze alanları ben hayretle karşılıyorum. Dün akşam araçlara baktım, yüzde 70'inde kar lastiği yoktu, kış lastiği de yoktu. Bu şekilde trafiğe çıkmışlardı. Umarım bugün böyle bir hataya düşmez kimse'' dedi.

KARADENİZ DE ÇIĞ TEHLİKESİ

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen öte yandan, İç Ege, İç anadolu, Karadeniz de kuvvetli olmasa da kar yağışının görüleceğini ve çığ tehlikesi olabileceğine dikkat çekti.

Bugün Orta ve doğu Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde KKY iç kesimlerinde kar yağışının yoğun göründüğünü, yağışın öğlen saatlerinden itibaren Konya Karaman da kuvvetleneceğini bildirdi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI AKŞAM SAATLERİNDE GÖRÜLECEK

Prof. Dr. Şen, İstanbul'un batısındaki dün görülen yoğun kar yağışının bu sabah sakinlediğini, İstanbul genelinde yoğun bir kar yağışının yaşanmayacağını akşam saatlerinde karın tekrar yağacağını ama dünkü yoğunluğun görülmeyeceğini söyledi.

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kar yağışı İstanbul
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