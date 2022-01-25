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Kar yağışı İstanbul'daki barajları nasıl etkiledi? Dikkat çeken oran!

25.01.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da baraj doluluk oranları cuma gününden beri devam eden kar yağışı ile yükselişe geçti. İSKİ verilene göre baraj doluluk oranları yüzde 54.11’e çıktı. Öte yandan konu hakkında açıklamada bulunan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ''Yüzde 7-8 artış olur. Bu artış barajlara hemen yansımaz. Önce yeraltına sızar. En önemlisi buharlaşma yok'' dedi.

Kar yağışı İstanbul'daki barajları nasıl etkiledi? Dikkat çeken oran!

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 54.11’e yükseldi. Kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntülerin oluştuğu Elmalı barajı havadan görüntülendi.

BARAJLARDAKİ DOLULUĞUN ARTMASI BEKLENİYOR

Hafta sonundan itibaren megakentte etkili olan ve halen etkisini sürdüren karların da erimesiyle barajlardaki doluluk oranlarının önümüzdeki günlerde daha da yükselmesi bekleniyor. Öte yandan, kar yağışıyla doluluk oranı yükselen Elmalı barajında kartpostallık görüntüler oluştu. Masalsı görüntülerin oluştuğu Elmalı barajı havadan görüntülendi.

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İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle; Ömerli Barajı yüzde 76.87, Alibeyköy yüzde 33.81, Büyükçekmece yüzde 43.26, Darlık yüzde 52.86, Sazlıdere yüzde 22.59, Elmalı yüzde 73.35, Istrancalar yüzde 75.43, Kazandere yüzde 63.33, Pabuçdere yüzde 59.74 ve Terkos yüzde 48.46.

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''BU ARTIŞ BARAJLARA HEMEN YANSIMAZ''

Bununla birlikte Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen barajlarla ilgili, ''Yüzde 7-8 artış olur. Bu artış barajlara hemen yansımaz. Önce yeraltına sızar. En önemlisi buharlaşma yok'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul
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