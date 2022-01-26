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  4. Kar yağışı İstanbul'u esir aldı, onlarca araç yolda kaldı! Sahiplerini bekliyorlar...

Kar yağışı İstanbul'u esir aldı, onlarca araç yolda kaldı! Sahiplerini bekliyorlar...

26.01.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, özellikle dün etkili olan kar yağışı, adeta hayatı felç etti. Kar nedeniyle kapanan yollarda araçlar hareket edemeyince, sürücüler yaya olarak devam etti ya da mahsur kaldı. TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda birçok araç terk edilirken, sahipleri tarafından henüz alınmadı.

Kar yağışı İstanbul'u esir aldı, onlarca araç yolda kaldı! Sahiplerini bekliyorlar...

İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışı nedeniyle TEM ve D-100'de park edilen araçlar alınmayı bekliyor...

İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorluk çeken bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına park ederek evlerine gitti. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından kapalı olan yolların tamamı açıldı.

ARAÇLAR ALINMAYI BEKLİYOR

TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda park edilen otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç ise sahipleri tarafından alınmadı. Polis ekiplerinin ise herhangi bir olumsuzluğa karşı devriye gezdiği belediye ekiplerinin ise iş makineleri ile çalışmalarının sürdüğü görüldü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul
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