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KAR YAĞIŞI İSTANBULLULARI İŞ ÇIKIŞI YAKALADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 20:41 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar İstanbulluları iş çıkış yakaladı. Yol kenarları ve araçların üstü kısa sürede beyaza büründü. Ancak trafikte aşırı bir yoğunluk yaşanmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre trafik saat 20.30 sıralarında yüzde 27 seviyelerinde.

Görüntü Dökümü:
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-Taksim'den kar yağışı
-İstiklal Caddesi
-Karda şemsiye açanlar
-Sarıyer'den kar yağışı
-Yenibosna'dan görüntü

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