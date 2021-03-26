Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi.

Edinilen bilgilere göre, ilk kaza Ocaklı Kavşağında meydana geldi. Ankara istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan 35 ALG 997 plakalı hafif ticari araç, havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan E.B. ve H.B. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer kaza ise Sungurlu-Kırıkkale karayolu Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. Sungurlu’dan Kırıkkale istikametine seyir halinde olan otomobil, yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

