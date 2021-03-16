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Kar yağışı kazaya neden oldu: 4 yaralı

16.03.2021 21:50 | Son Güncelleme:
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Kar yağışı kazaya neden oldu: 4 yaralı

Sivas’ın Ulaş ilçesinde yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Malatya karayolu Ulaş ilçesi geçişinde meydana geldi.

Sivas’ın Ulaş ilçesinde yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Malatya karayolu Ulaş ilçesi geçişinde meydana geldi. Sivas’tan Malatya istikametine gitmekte olan B.U. yönetimindeki 58 ABS 740 plakalı Volkswagen marka otomobil ile karşı yönden gelmekte olan V.Ç. yönetimindeki 58 TP 560 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada Volkswagen marka otomobil hurdaya döndü. Araç sürücüleri ve Volkswagen marka otomobilde bulunan M.H.ve M.G. yaralandı. Yaralılar Ulaş ilçesi Devlet Hastanesi ve Sivas’ta bulunan hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kar yağışı kazaya neden oldu: 4 yaralı

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