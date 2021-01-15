Sakarya’da etkisini göstermeye başlayan kar yağışı kazayı beraberinde getirdi. Duble yolda yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak takla attı. Araçta sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, Adapazarı-Kaynarca D-020 duble yolu Büyük Hataplı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametine doğru seyir halinde olan 34 E 1875 plakalı Renault marka otomobil, kar yağışının da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil taklalar atarak ters vaziyette kaldı. Kazayı fark eden diğer sürücüler, araçlarını park edip yardıma koştu.

Kaza sırasında yalnız olan ve araçta sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Şans eseri yara almayan sürücüye tedbir amaçlı ambulansta kontrol yapıldı. Duble yolun bir şeridi Karayolları Genel Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Hurdaya dönen araç çekiciyle alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



