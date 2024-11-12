Kar yağışı, kuvvetli sağanak, soğuk hava… İstanbul dahil birçok bölge için uyarı geldi: Prof. Dr. Orhan Şen tek tek anlattı

Meteoroloji’den gelen son bilgilere göre bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ancak hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren düşüşe geçeceği ve beraberinde kuvvetli sağanak, kar yağışını getireceği belirtildi.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yayınladığı videoda hava durumu ile ilgili son dakika bilgilerini şu şekilde aktardı:

KUVVETLİ YAĞIŞLAR GELİYOR

“Önümüzdeki 3 gün Türkiye’de bahar havası devam edecek. Batıda sıcaklıklar değişmese de doğuda biraz artacak. Ama önemli olan hafta sonu Marmara’dan başlayarak Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’e kuvvetli yağışlar geliyor.”

‘ANİ SICAKLIK DÜŞÜŞLERİ YAĞIŞIN ŞİDDETİNİ ARTIRACAK’

“Marmara’da hafta sonu özellikle Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri su baskını da yapabilecek şiddette yağışlar var. Sıcaklıklar da Cuma gününden itibaren hissedilir bir şekilde düşecek. Bugün İstanbul’da 17-18 derece olan sıcaklık Cumartesi - Pazar günü 9-10 derecelere kadar düşecek. Bu ani düşüşler atmosferde önemli karışıklıklar meydana getirecek ve yağışın şiddetini artıracak.”

KAR YAĞIŞI DA GELİYOR! BU BÖLGELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

“İç Anadolu Bölgesi’nde Ege Bölgesi’nde Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde Uludağ’da, Kartepe’de ve Toroslar’da önümüzdeki hafta sonu sıcaklıkların düşmesi ile birlikte kar yağışı bekleyebiliriz. Hafta sonundan sonra önümüzdeki hafta başında ise sıcaklıklar yeniden toparlanmaya başlayacak.”