Kar yağışı ne kadar etkili oldu? İşte İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Ancak önce yağmurların başlaması ardından etkili olan kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri artmaya başladı. Hava sıcaklıkların yükselmesiyle karlardaki erimenin artması, baraj havzalarını besleyen derelerin yeniden akarak doluluk oranlarında hızlı bir artışa neden olması bekleniyor.

12 GÜNDE YÜZDE 11.88 ARTIŞ VAR

İstanbul barajlarında 9 Ocak 2021 yılında yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 19.16 olarak ölçülmüştü. Daha sonra önce yağmur ardından kar yağışının ardından barajlardaki su seviyeleri artışa geçmişti. İSKİ'nin bugün yaptığı ölçümlerde barajlardaki doluluk oranları yüzde 31.04 olarak ölçülürken, 12 gün içinde meydana gelen artış yüzde 11.88 oldu. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 62.70'le Istrancalar oldu. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 12.13'le Sazlıdere barajı oldu.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Baraj doluluk oranlarındaki bu artışa rağmen ölçülen değerin son 10 yılın en düşük değeri olduğu belirtildi. Büyük kuraklığın yaşandığı 2014 yılında bile baraj doluluk oranları, aynı dönemde yüzde 33.05 ile bugünkü değerin üzerindeydi.