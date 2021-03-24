HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar tatili olacak mı?

Kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar tatili olacak mı?

24.03.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji, geçtiğimiz günlerde bazı illerde kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji’nin bu uyarısından sonra ise İstanbul’da bir anda bastıran yoğun bir kar yağışı başladı. Ankara’da dün gece başlayan kar etkisi gösterdi. Bir anda beyaza bürünen İstanbul ve Ankara’da trafik yoğunluğu oldukça arttı. İBB’nin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk sabah saatlerinde %67’ye ulaştı.

Kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar tatili olacak mı?

Meteoroloji 24 Mart Çarşamba günü, İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yapmıştı. Bugün ise İstanbul’da karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı gerçekleşti. İstanbul’da birden bastıran kar yağışı ise vatandaşları zor durumda bıraktı. Kısa süreli yağmasına rağmen İstanbul, kar yağışı etkisiyle beyaza büründü.

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar nedeniyle yolda beyaz örtü oluştu.

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde kısa süreli kar yağışı ve dolu görüldü.

kar2

Beykoz ve Üsküdar'da 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı kısa süre devam etti. İki ilçenin bazı bölgelerinde ise dolu yağdı.
AKOM'dan, "Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi’ne giriş yapması bekleniyor." açılaması yapıldı. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

kar1

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Cuma sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonu itibari ile sıcaklıkların tekrardan bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA KAR TATİLİ OLACAK MI?

24 Mart ve 25 Mart Perşembe günü için herhangi bir tatil açıklaması henüz İstanbul Valiliği tarafından yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
İşte İstanbul barajlarında son durumİşte İstanbul barajlarında son durum
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Bakan Koca: Filmlere konu olacak başarı hikayeleri yazdılar

Bakan Koca: Filmlere konu olacak başarı hikayeleri yazdılar

Biri çöp poşeti fırlattı, diğeri saksıya yatırıp dövdü! Sokak ortasında şaşkına çeviren kavga

Çöp poşeti fırlatınca... Sokak ortasında kavgaya tutuştular!

İSKİ verileri açıkladı! İşte İstanbul barajlarında son durum

İşte İstanbul barajlarında son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 kanuna onay

Erdoğan'dan uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 kanuna onay

Prof. Dr. Murat Aksoy kimdir? Prof. Dr. Murat Aksoy kaç yaşında? Prof. Dr. Murat Aksoy nereli?

Prof. Dr. Murat Aksoy kimdir?

MSB duyurdu! 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.