Kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar tatili olacak mı?

Meteoroloji 24 Mart Çarşamba günü, İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yapmıştı. Bugün ise İstanbul’da karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı gerçekleşti. İstanbul’da birden bastıran kar yağışı ise vatandaşları zor durumda bıraktı. Kısa süreli yağmasına rağmen İstanbul, kar yağışı etkisiyle beyaza büründü.

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar nedeniyle yolda beyaz örtü oluştu.

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde kısa süreli kar yağışı ve dolu görüldü.

Beykoz ve Üsküdar'da 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı kısa süre devam etti. İki ilçenin bazı bölgelerinde ise dolu yağdı.

AKOM'dan, "Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi’ne giriş yapması bekleniyor." açılaması yapıldı. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.