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Kar yağışı nedeniyle 48 saatten fazla elektrikler kesilmişti! Şimdi de okullar tatil edildi

02.03.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'nın karla mücadelesi yeniden başladı. Şubat ayı başlarında kar yağışı nedeniyle kentteki hayat felç olmuştu. Ev ve işyerlerine 48 saatten fazla elektrik verilememişti. Isparta Mart ayı başı itibarıyla yine kara teslim oldu. Kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle Isparta'da yarın okullar tatil edildi. Denizli Valiliği de kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Kar yağışı nedeniyle 48 saatten fazla elektrikler kesilmişti! Şimdi de okullar tatil edildi

Isparta'da öğleden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte okullar perşembe günü tatil edildi.

10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün dün uyarıda bulunduğu Isparta’da saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı, kentte etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması başlattı. Kent merkezinde kar kalınlığı 7, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

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OKULLAR 1 GÜN TATİL

Isparta Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte ilk ve orta dereceli okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, sürücü kurslarının perşembe 1 gün tatil edildiği kaydedildi. Kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamilelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olacağı, gerekmedikçe özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

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5 ŞUBAT'TA ŞEHİR KARANLIĞA GÖMÜLMÜŞTÜ

Isparta’da 5 Şubat'taki yoğun kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintisi uzun süre giderilememişti. Evlere ve işyerlerine 48 saatten fazla süredir elektrik verilemedi. Bölgedeki yoğun kar yağışına ve soğuk havaya rağmen kombilerini çalıştıramayan vatandaşlar sosyal medyadan isyan etmişti.

BİR TATİL HABERİ DE DENİZLİ'DEN

Denizli’de kar yağışı nedeniyle tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtildi.

Bu yüzden kent genelinde tüm seviyedeki okullarda yüz yüze eğitime 3 Mart perşembe günü ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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Isparta
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