Kar yağışı nedeniyle İstanbul’da trafik durma noktasına geldi

Kar yağışı nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların yağış nedeniyle zor ilerlediği görülürken, Haliç Köprüsü’nde ise vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yaşı nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların yağış nedeniyle zor ilerlediği görüldü. Haliç Köprüsü’nde ise vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü. Yağışın yoğun olarak devam ettiği Taksim’de de kar küreme araçları hazır bekletiliyor. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü.

