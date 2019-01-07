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Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 09:28 | Son Güncelleme

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 42 köy yolu açıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 42 köy yolu açıldı.

Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle önceki gün 42 köy yolu ulaşıma kapanmıştı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulaşıma kapanan 42 köy yolunun trafiğe açıldığını söyledi.

Kar yağışının bölgede etkisini kaybettiğini belirten Kuşoğlu, ekiplerin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kar kalınlığının Demirköy ilçesinde NATO ile TRT'ye ait verici istasyonuna giden yolda 1 metreyi aştığını anlatan Kuşoğlu, ekiplerin buzlanma olan yollarda da çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Karayolları ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olduğu kentte kar yağışı beklenmiyor.

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kar ulaşım yağış

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