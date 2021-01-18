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Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 6 araca çarptı

18.01.2021 15:35 | Son Güncelleme:
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Eyüpsultan’da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan pikap, 6 araca çarparak durabildi.

Eyüpsultan’da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan pikap, 6 araca çarparak durabildi. Kazada yolda yürüyen bir kişi saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtuldu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy’de yaşandı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir pikap, sokakta bulunan 6 araca vurarak durabildi. Bu sırada yolda yürüyen bir genç ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

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