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Kar yağışı nedeniyle okulları tatil olan çocuklar karın keyfini çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 15:54 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ülke geneline yaptığı kar yağışı duyurusunun ardından Kastamonu ve ilçelerinde kar yağışı dün gündüz saatlerinden gece saatlerine kadar etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ülke geneline yaptığı kar yağışı duyurusunun ardından Kastamonu ve ilçelerinde kar yağışı dün gündüz saatlerinden gece saatlerine kadar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle okulları tatil olan çocuklar kızakla kayarak tadın karın doyasıya çıkardı.
Ülke genelinde etkili olan karlı ve soğuk hava Kastamonu’da da kendini gösterdi. Dün öğle saatlerinde başlayan ve gece saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı merkez ve ilçelerde etkili oldu. Kastamonu Merkez ve ilçelerinde okullar tatil edildi. Okulları tatil edilen çocuklar sabah saatlerinde kızaklarını alıp kayarak ve kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.
“Uzun zamandır beklediğimiz kar yağışıydı”
Tatil olmasıyla birlikte kızağını alıp kayan Resul Serendi, kaymaktan keyif aldığını belirterek “Çok güzel sarıyor karda kızak ile kaymak. Uzun zamandır beklediğimiz kar yağışıydı. Her taraf kar olunca kaydık. Geçen sene kar yağmadı kayamadık. Bu sene çok yağacağını düşündüğüm için biz mutluyuz kayıyoruz. Kaydığımız zaman biraz korku oluyor. Birazda heyecan var. Bir yıldan beri kaymıyordum. Bugün kaymaya başladık. Geçen hafta köye gittim orada da kaydım” dedi.
Kar yağışını çok istediğini ifade eden Muhammet Serendi, “Çok güzel. Bir seneden beri bekliyoruz kar yağışını. Çoktandır kaymıyorduk. Korkuyorum bir yerlerimi kırarım diye. Biraz da heyecan olunca işte. Daha çok kar yağmasını istiyoruz. 10-15 santimetre yağsa çok iyi olur. Onun için” şeklinde konuştu.

Kar yağışı nedeniyle okulları tatil olan çocuklar karın keyfini çıkardı

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